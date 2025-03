Gewässerschutz: Mehr Haushalte an Kläranlagen angeschlossen

Erfurt/Bad Salzungen (dpa/th) - Die Zahl der Thüringer Haushalte mit Anschluss an eine öffentliche Kläranlage ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Er liege derzeit bei 86,5 Prozent. 2018 waren es noch rund 80 Prozent, wie das Umweltministerium in Erfurt mitteilte. Das sei ein Ergebnis des Thüringer Abwasserpaktes, der im Mai 2018 zwischen Gemeinde- und Städtebund und Umweltministerium geschlossen wurde, um die Gewässer von Schadstoffen zu entlasten. Ziel sei, bis zum Jahr 2030 auf einen Anschlussgrad von mehr als 90 Prozent zu kommen.