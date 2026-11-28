Das Frühjahr und der Sommer waren in einigen Regionen Deutschlands von großer Trockenheit geprägt. In den meisten Monaten sei es trockener gewesen als im Klimamittel, schätzt der Deutsche Wetterdienst ein. Thüringen zählt dabei zu den Regionen, die in diesem Jahr mehr Regen abbekommen haben als zum Beispiel Teile Süddeutschlands. So könnte am Ende des Jahres bei der Gesamtniederschlagsmenge im Freistaat sogar ein Wert herauskommen, der sich im langjährigen Mittel bewegt.