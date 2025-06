Gleich mehrere erfolgreich abgeschlossene Projekte in und um Gehren nahmen Stadtverwaltung Ilmenau und Sportfischer kürzlich zum Anlass, sich zu einem kleinen Imbiss und einer Zwischenbilanz am Heideteich zu verabreden. Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß befand, dass das Gewässermanagement in Gehren als ein gutes Beispiel für optimales Zusammenwirken von Hauptamt und Ehrenamt stehe. Eingeladen hatte man zu der kleinen Zusammenkunft auch die in Projekte involvierten Ämter und Behörden und nicht zuletzt Planer und bauausführende Firmen.