Schwere Zeiten für die Fischzucht in Untermaßfeld bei Meiningen: Schon wieder ist der Wasser der Sülze milchig eingefärbt, Reste von Toilettenpapier sind deutlich zu erkennen. Die undefinierbare Brühe bewegt sich unaufhaltsam in Richtung der Fischteiche Untermaßfeld. Dort ist Fischzüchter Torsten Schmidt, der nach einer massiven Gewässerverunreinigung und langer Zwangspause seit Ende August wieder versucht sein Geschäft in Gang zu bringen, in heller Aufregung.