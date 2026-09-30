Gewässer Niedrigwasser erhöht Schadstoffkonzentration in Gewässern

Wiesbaden - Extreme Trockenheit hat vielerorts zu Niedrigwasser geführt - für Gewässer kann das auch mit Blick auf Schadstoffe zum Problem werden. "Stoffeinträge, die bei höherer Wasserführung stärker verdünnt werden, können bei geringer Wasserführung zu höheren Konzentrationen führen", erklärte Holger Martin vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden. Besonders relevant seien kontinuierliche Einträge aus kommunalen und industriellen Kläranlagen, weil bei Niedrigwasser der Abwasseranteil im Fluss höher sei.