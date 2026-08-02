Für Uwe Teske, den Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Dankmarshausen, ist die Erntepressekonferenz des Wartburgkreises und des Kreisbauernverbandes schon deswegen ein besonderes Ereignis, weil deren Premiere vor 19 Jahren in seinem Unternehmen stattfand. Der seinerzeitige „Erfinder“, der frühere Landrat Reinhard Krebs (CDU), hatte vor dem Einstieg in die Kommunalpolitik das hiesige Landwirtschaftsamt geleitet. Er wollte mit dieser Veranstaltung den Höhepunkt im Jahreszyklus eines wichtigen Wirtschaftszweiges der Region nutzen, um die Leistungen der Bäuerinnen und Bauern vor der Öffentlichkeit zu würdigen und zugleich eine Gelegenheit zu bieten, auf aktuelle Probleme hinzuweisen, mit denen die überwiegend aus den LPGen der DDR-Zeit hervorgegangenen und inzwischen als Genossenschaften und GmbHs organisierten Agrarbetriebe zu kämpfen haben.