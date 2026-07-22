Getränkekisten auf der Straße: Bierkisten auf A9 – Verkehr bei Bayreuth läuft nur einspurig

Bayreuth (dpa/lby) - Nachdem mehrere Bierkisten auf die Autobahn gefallen sind, stockt der Verkehr auf der A9 nahe Bayreuth in Fahrtrichtung Berlin. Die Sperrung ist bereits wieder aufgehoben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es müsse aber weiterhin mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden, weil wegen einer Baustelle im Dreiecksbereich Bayreuth/Kulmbach die Straße nur einspurig befahrbar ist.