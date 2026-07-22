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  4. Bierkisten auf A9 – Verkehr bei Bayreuth läuft nur einspurig

Getränkekisten auf der Straße Bierkisten auf A9 – Verkehr bei Bayreuth läuft nur einspurig

Ein Lastwagen touchiert einen weiteren Laster auf der Autobahn. Die Fracht verteilt sich auf der Straße und bremst den Verkehr aus.

Getränkekisten auf der Straße: Bierkisten auf A9 – Verkehr bei Bayreuth läuft nur einspurig
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Etwa 20 Bierkisten auf der A9 beeinträchtigten den Verkehr. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Bayreuth (dpa/lby) - Nachdem mehrere Bierkisten auf die Autobahn gefallen sind, stockt der Verkehr auf der A9 nahe Bayreuth in Fahrtrichtung Berlin. Die Sperrung ist bereits wieder aufgehoben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es müsse aber weiterhin mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden, weil wegen einer Baustelle im Dreiecksbereich Bayreuth/Kulmbach die Straße nur einspurig befahrbar ist. 

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Ein Lastwagen touchierte demnach am Morgen einen weiteren Laster beim Einfahren auf die A9. Dabei sei die Seitenplane des Lasters aufgerissen und es fielen laut den Angaben des Sprechers etwa 20 Getränkekisten auf die Straße.