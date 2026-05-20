Die guten Nachrichten aus der heimischen Wirtschaft sind selten geworden. Doch es gibt sie noch. Auch in Südthüringen. Sie haben mit Wasser und Flaschen zu tun. Die Thüringer Waldquell GmbH zieht eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2025. Wie das Unternehmen am Mittwoch in Schmalkalden mitteilte, konnte der Abfüller von Mineralwasser und Erfrischungsgetränken sowohl beim Absatz als auch beim Umsatz zulegen.