Getränkehersteller Henkell Freixenet spürt Klimafolgen – Fokus auf alkoholfrei

Leichtes Umsatzplus

2025 wuchs der Nettoumsatz von Henkell Freixenet nach eigenen Angaben ohne Sekt- und Branntweinsteuer im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro. Brokemper sagte, auch 2026 hoffe er trotz Konsumflaute, US-Zöllen von gegenwärtig 10 Prozent und Dollarschwäche auf ein Umsatzplus. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe das Unternehmen nur im Corona-Jahr 2020 einen Einbruch bei den Erlösen erlebt. Und in den USA sei es seit 2025 in einer strategischen Partnerschaft mit Korbel verbandelt, einem der ältesten Schaumweinhäuser Nordamerikas.