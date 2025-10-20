Güstrow - Nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow findet südlich der Stadt im Ort Reimershagen eine Polizeiaktion statt. Nach dpa-Informationen steht diese im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum gewaltsamen Tod des Jungen. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft wollten die Maßnahmen kommentieren. Fabians Leiche war am Dienstag vergangener Woche nahe Klein Upahl gefunden worden, das südwestlich von Güstrow liegt. Zuvor hatte RTL berichtet.
Getöteter Fabian Nach Tod von Fabian Polizeiaktion südlich von Güstrow
dpa 20.10.2025 - 11:53 Uhr