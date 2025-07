Nürnberg - Die Tötung von Pavianen wird nach Angaben des Nürnberger Tiergartens keine einmalige Aktion bleiben. Auch in den nächsten Jahren werde der Tiergarten Paviane für den Erhalt der Population töten müssen - allerdings nicht in der Größenordnung wie jetzt, sagte Direktor Dag Encke. Der städtische Zoo hatte am Dienstag zwölf Guinea-Paviane erschossen, weil die Gruppe zu groß für die Anlage geworden ist.