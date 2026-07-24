Wer unter normalen Umständen zwischen der Strecke Erfurt und Suhl hin und herreist, der hat eine recht entspannte Zeit auf der Fahrt – einfach einsteigen, Platz nehmen und direkt am Zielort wieder aussteigen. Zu den Stoßzeiten fährt jede Stunde ein Regionalexpress oder die Südthüringenbahn auf der Strecke zwischen Erfurt und Würzburg, über Suhl. In diesem Sommer jedoch sieht das etwas anders aus. Zwischen Gräfenroda und Zella-Mehlis müssen Reisende auf einen Bus ausweichen, hier wurde Schienenersatzverkehr eingerichtet.