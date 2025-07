Glück ist kein lautes Ereignis. Es braucht kein Rampenlicht, keine große Bühne. Oft zeigt es sich leise, fast unscheinbar – im richtigen Augenblick, am richtigen Ort. Manchmal flackert es auf wie ein Glühwürmchen in der Dunkelheit, manchmal glänzt es in voller Pracht. Leserinnen haben ihre persönlichen Glücksmomente mit uns geteilt – Momentaufnahmen voller Gefühl, Schönheit und Dankbarkeit.