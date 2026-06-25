Mit der Einführung des digitalen Parksystems „FreeFlow“ auf den Parkflächen des Gesundheitszentrums Meiningen-Dreißigacker sind seit dem 23. Juni viele Abläufe unkomplizierter geworden. Das bisherige Parkschein-System wurde durch eine kamerabasierte Lösung ersetzt: Kennzeichen werden bei der Ein- und Ausfahrt automatisch erfasst, die Parkzeit wird digital dokumentiert. Bezahlt wird anschließend bequem am Automaten, per App oder online – ganz ohne Ticket.