Online-Vortrag „Klug versorgt mit Vollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügung“ des Projekts Digitaler Engel – Deutschland sicher im Netz e. V.

23. November | 19 bis 20.30 Uhr

Eltern-Webinar „Was gibt’s heute? – Mahlzeiten clever organisieren“ mit Edith Gätjen von der Sarah-Wiener-Stiftung.

24. November | 19 bis 20.30 Uhr

Online-Elternabend „Level Up Familie – Spielend im Gespräch über Games“ mit Bastian Miersch vom Projekt MEiFA – Mit Medien e. V.

25. November | 13.15 bis 15.15 Uhr

Vortrag „Polyneuropathie verständlich erklärt – Ursachen, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten“ mit der Neurologin Andreea-Lavinia Muresan im Landratsamt Meiningen.

25. November | 15 bis 16.30 Uhr

Vortrag „Gut schlafen, besser leben – erholsame Nächte als Schlüssel zur seelischen Gesundheit“ mit Luise Ute Baumbach im Familienzentrum Schmalkalden.

25. und 26. November | jeweils ab 17 Uhr

Community-Lauf über fünf Kilometer der schmei.moves Community in der Menz-Arena Steinbach-Hallenberg. Eine Teilnahme ist auch mit Fahrrad, Inlinern oder walkend möglich.

25. November | 19 bis 20 Uhr

Online-Elternabend „Gut zuhören – besser lernen: Wie Eltern ihre Kinder unterstützen können“ mit Sandra Fitz vom Thüringer Medienbildungszentrum der TLM.

26. November | 16.30 bis 18 Uhr

Online-Vortrag „Digitaler Nachlass“ des Projekts Digitaler Engel – Deutschland sicher im Netz e. V.

26. November | 18.30 bis 19.30 Uhr

Online-Workshop „Mehr Ruhe im Familienalltag – Drei einfache Wege zu weniger Stress und mehr Selbstfürsorge“ mit Gośka Soluch.

30. November | 19 bis 20 Uhr

Online-Elternabend „Zu süß zum Teilen? Kinderfotos im Netz“ mit Erika Bartsch vom Projekt MEiFA – Mit Medien e. V.

Zusätzlich wird am 2. Dezember das Eltern-Webinar „Darf ich was Süßes?“ mit Alternativen und Alltagstipps zum Umgang mit Zucker angeboten.

Dauerhafte Angebote begleiten die Gesundheitswoche

Über die Aktionswoche hinaus gibt es weitere kostenfreie Angebote. Dazu gehört die ganzheitliche Begleitung von Menschen mit einer Krebsdiagnose durch Monika Dierich, Onkolotsin, Gesundheitsberaterin und selbst Betroffene. Interessierte können ein kostenfreies telefonisches Kennenlerngespräch vereinbaren.

Mit „freii“ steht zudem ein Angebot für Familien zur Verfügung, das einen bewussten Umgang mit digitalen Medien fördern soll. Die App begleitet Jugendliche zwischen elf und 15 Jahren gemeinsam mit ihren Eltern in einem 21-Tage-Programm durch Videos, Quizfragen und Challenges.

Ebenfalls dauerhaft verfügbar sind die Online-Medienkurse von „SCHAU HIN!“. Die jeweils rund 30-minütigen Kurse sollen Eltern dabei unterstützen, die Mediennutzung ihrer Kinder kompetent zu begleiten.

Weitere Informationen sowie das vollständige Programm gibt es unter www.lra-sm.de/gesundheitswoche. Für Rückfragen steht der Fachdienst Gesundheit telefonisch unter Tel. (03693) 4858768 oder 4858701 sowie per E-Mail an gesundheitsfoerderung@lra-sm.de zur Verfügung.

Über die Gesundheitswoche

Die Thüringer Gesundheitswoche ist eine landesweite Initiative zur Förderung von Gesundheit und Prävention. Sie wird von der Landesgesundheitskonferenz Thüringen gemeinsam mit dem Thüringer Ministerium für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie getragen. Seit 1993 macht sie Gesundheitsförderung sichtbar, vermittelt Wissen und sensibilisiert Menschen für einen gesunden Lebensstil. 2026 findet die Aktionswoche bereits zum 32. Mal statt.