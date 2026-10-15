Gesundheitswesen Was bringt die Notfallreform?

Wie reagieren Krankenkassen und Verbände?

Kassenverbandschefin Elsner zeigt sich erleichtert nach den Jahre währenden Vorbereitungen: "Es ist geschafft." Neben der eigentlichen Reform begrüßte sie auch eine kurzfristig aufgenommene Regelung, nach der Ärztinnen und Ärzte in Praxen ab dem kommenden Jahr mehr Termine an die Terminservicestellen 116117 melden sollen. "Nur so können diese ihrer Aufgabe auch nachkommen", sagt Elsner, die Kassen wie TK oder Barmer vertritt. Handlungsbedarf zeige auch ein Blick auf die Kosten: So seien die Ausgaben für den Rettungsdienst von 4,4 Milliarden Euro 2013 auf 8,1 Milliarden 2025 gestiegen. "Mit der Reform können wir eine leistungsfähige Notfallversorgung erreichen, ohne die Beitragszahlenden durch unnötige Kosten zusätzlich zu belasten", so Elsner.