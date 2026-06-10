Gesundheitswesen: Proteste gegen Spargesetz – Kliniken warnen vor Schließungen

Am Freitag, wenn die Novelle zum ersten Mal im Bundestag beraten wird, wollen laut Bayerischer Krankenhausgesellschaft (BKG) mehrere Kliniken für kurze Zeit symbolisch schließen. Dabei werden zur Mittagszeit zwei Stunden lang die Haupteingänge geschlossen. Über Nebeneingänge bleiben die Kliniken weiter erreichbar, der Betrieb wird nicht beeinträchtigt. Auch in anderen Bundesländern wie etwa Baden-Württemberg sind derartige Aktionen geplant.