Haus-, Fach-, Klinikärzte und Therapeuten kamen am Mittwoch auf dem Schlossberg zusammen, um sich über modernste Ansätze in der Krebsbekämpfung auszutauschen. Einmal mehr war es eine Hybridveranstaltung, wem also der Weg nach Südthüringen zu weit war, der konnte sich digital als Zuhörer bzw. Zuschauer einklinken. Dieses moderne Format nutzte ein gutes Dutzend an Medizinern, derweil 55 direkt im Hotel auf der Wehd zum Beisammensein eincheckten.