Gesundheitswesen: Millionen-Kredite für finanzschwache Kliniken in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will finanzschwachen Krankenhäusern mit Bürgschaften des Landes unter die Arme greifen. Um die Zeit bis zur vollständigen Umsetzung der Krankenhausreform der Bundesregierung zu überbrücken, wird die Thüringer Aufbaubank Kredite im Umfang von insgesamt 100 Millionen Euro verfügbar machen, die durch eine Bürgschaft des Landes abgesichert werden. Das kündigten Gesundheitsministerin Katharina Schenk (SPD) und Finanzministerin Katja Wolf (BSW) bei der Vorstellung der entsprechenden Vergaberichtlinie am Dienstag in Erfurt an.