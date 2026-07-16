Gesundheitswesen Mehr Hinweise auf Abrechnungsbetrug als je nie zuvor

"Solche Hinweise sind wichtig", sagt die Beauftragte zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der AOK Hessen. "Wir sind dankbar für aufmerksame Bürger. Letztlich zahlen wir doch alle die Rechnung." Angesichts der enormen Zahl der Abrechnungen haben die Prüfer ohne Tipps von außen oft keine Chance, Luftbuchungen zu erkennen.

Künftig könnte Künstliche Intelligenz helfen, Widersprüche aufzudecken, sagt Degenhardt-Reinmold. Noch setzt die AOK KI aber nicht systematisch für die Prüfung ein. Dafür arbeiten in ihrem Team viele Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung, die fast alle Arten von Betrugsversuchen schon gesehen haben. Immer wieder kommt es zum Beispiel vor, dass Leistungen für Versicherte abgerechnet werden, die bereits verstorben sind.

Erhärtet sich ein Verdachtsfall, schalten die Mitarbeiter die Staatsanwaltschaft ein. Bis das Verfahren eröffnet oder gar abgeschlossen ist, kann es allerdings dauern. "Das ist sehr mühsam", erklärt die Stabsstellenleiterin. Jede einzelne Tat muss belegt und bewiesen werden. Bei betagten, vielleicht dementen Pflegebedürftigen ist das schwierig.

Dass es - wie im Fall der Pflegerin - doch immer wieder zu Verurteilungen kommt, freut Heike Degenhardt-Reinmold: "Das sendet die Botschaft: Seid euch nicht so sicher."