Gesundheitswesen: Langer Weg bis zur Anerkennung ausländischer Ärzteabschlüsse

Weimar/Erfurt (dpa/th) - Bis zur Anerkennung der Abschlüsse von ausländischen Ärzten in Thüringen dauert es bislang teils um die zwei Jahre – je nach Herkunftsland. Deutliche Unterschiede gibt es dabei zwischen Medizinern aus der Europäischen Union und jenen aus anderen Ländern, wie aus der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Linke-Landtagsanfrage hervorgeht. Wer nicht aus der EU kam, musste im vergangenen Jahr bis zu 671 Tage auf die Zulassung (Approbation) warten, was rund 22 Monaten entspricht.