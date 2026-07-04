Gesundheitswesen: Krankenkassen warnen vor Verwässern des Sparpakets

Berlin - Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) warnt die schwarz-rote Koalition davor, ihre Sparpläne im Gesundheitswesen auf den letzten Metern aufzuweichen. "Derzeit wird viel diskutiert, ob geplante Einsparungen bei der Pharmaindustrie und der Ärzteschaft zurückgenommen werden und es droht, dass die Krankenhausreform verwässert wird", sagte Verbandschef Oliver Blatt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Das wäre genau der falsche Weg, denn dann wird es am Ende doch wieder für alle teurer."