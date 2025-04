Im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Tag der offenen Tür am Medizinischen Versorgungszentrum in Neuhaus am Rennweg war auch über die Schließung der Radiologie mit Monatsende März informiert worden. Die Radiologie, so hieß es gegenüber der Redaktion, sei Bestandteil des Rennsteigstadt-Krankenhauses gewesen, das bekanntlich im Dezember zum MVZ umfirmierte. Dr. Klaus Müller – einst langjähriger Chefarzt in der Schönen Aussicht und nunmehr als Hausarzt tätig – bittet um eine differenzierte Darstellung der Problematik.