Gesundheitswesen: Internationaler Krankenhauspreis für Waldkliniken Eisenberg

Eisenberg (dpa/th) - Internationale Meriten für ein Thüringer Krankenhaus: Die Waldkliniken Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) haben in diesem Jahr den Grand Hospital Award des Weltverbands der Krankenhäuser (IHF) gewonnen. Es handle sich um die höchste Auszeichnung für Kliniken – und sie gehe erstmals nach Deutschland, teilten IHF und Waldkliniken mit. Das auf Orthopädie spezialisierte Haus mit 254 Betten in Ostthüringen für Akut-Patienten und 143 Betten für Reha-Patienten habe sich gegen mehr als 750 Bewerbungen aus 38 Ländern durchgesetzt. Überreicht werden soll die undotierte Auszeichnung am Mittwochabend (18.00 Uhr).