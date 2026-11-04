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Gesundheitswesen Internationaler Krankenhauspreis für Waldkliniken Eisenberg

Mitten in der Debatte um die Gesundheitsreform und finanzielle Einschnitte auch bei Kliniken erhält ein eher kleines Thüringer Krankenhaus eine Auszeichnung, die weltweit wahrgenommen wird.

Gesundheitswesen: Internationaler Krankenhauspreis für Waldkliniken Eisenberg
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Der Grand Hospital Award des Weltverbands der Krankenhäuser (IHF) geht erstmals nach Deutschland – an die Waldkliniken Eisenberg. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Eisenberg (dpa/th) - Internationale Meriten für ein Thüringer Krankenhaus: Die Waldkliniken Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) haben in diesem Jahr den Grand Hospital Award des Weltverbands der Krankenhäuser (IHF) gewonnen. Es handle sich um die höchste Auszeichnung für Kliniken – und sie gehe erstmals nach Deutschland, teilten IHF und Waldkliniken mit. Das auf Orthopädie spezialisierte Haus mit 254 Betten in Ostthüringen für Akut-Patienten und 143 Betten für Reha-Patienten habe sich gegen mehr als 750 Bewerbungen aus 38 Ländern durchgesetzt. Überreicht werden soll die undotierte Auszeichnung am Mittwochabend (18.00 Uhr).

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In der Klinik nahe Jena, deren neuer Rundbau mit viel Holz vom bekannten italienischen Architekten Matteo Thun entworfen wurde, werden nach Angaben von Geschäftsführer David-Ruben Thies jährlich um die 12.000 Patienten behandelt. Der Großteil kommt wegen endoprothetischer Operationen. Im vergangenen Jahr war mehr als jeder zweite Eingriff eine solche Operation, unter anderem setzten die Operateure mehr als 2.400 künstliche Hüft- und etwa 1.800 künstliche Kniegelenke bei Patienten ein. Deutschlandweit rangiert das Krankenhaus unter den zehn gefragtesten Kliniken bei diesen Behandlungen.

Universitätsmedizin und Grundversorgung

Die Patienten profitieren dabei auch von der wissenschaftlichen Expertise des Universitätsklinikums Jena. Dessen Professur für Orthopädie ist in Eisenberg angesiedelt. Zuständig sind die Waldkliniken aber auch für die Grund- und Regelversorgung im ländlich geprägten Saale-Holzland-Kreis. Sie verfügen über Kliniken für allgemeine Chirurgie, Innere Medizin und eine Notaufnahme. Insgesamt sind rund 940 Mitarbeiter in dem Krankenhaus beschäftigt.

Eisenberg zeige, "dass auch ein öffentlich getragenes Krankenhaus erfolgreich sein kann", heißt es in einer Mitteilung der Waldkliniken anlässlich der Ehrung. "Und dass gute Medizin weder eine Millionenstadt noch einen privaten Klinikbetreiber braucht." An der Waldkliniken Eisenberg GmbH halten der Saale-Holzland-Kreis drei Viertel und das staatliche Universitätsklinikum Jena ein Viertel der Anteile.

Gesamtleistung der Klinik gewürdigt

In der 1929 gegründeten International Hospital Federation (IHF) mit Sitz in Genf sind nationale Krankenhausverbände aus aller Welt zusammengeschlossen, darunter die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), über die auch die Eisenberger Bewerbung gelaufen war. Die IHF zeichnet jährlich herausragende Leistungen von Krankenhäusern weltweit aus. 

Der Grand Hospital Award als höchste Auszeichnung würdigt die Gesamtleistung eines Hauses – von den medizinischen Ergebnissen über Organisation und Arbeitsbedingungen bis zur Patientenzufriedenheit. Zur Preisübergabe werden Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann und Ministerpräsident Mario Voigt (beide CDU) erwartet.