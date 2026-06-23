Zur offiziellen Indienstellung eines neuen Einsatzfahrzeugs begrüßte Antje Rebhan, Präsidentin des DRK Sonneberger Kreisverbandes, dieser Tage Annette Rommel, Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT), nebst weiterer Ehrengäste in der Katschutz-Halle in Steinbach. An dem blau-weiß lackierten Skoda, der dem Publikum dabei vorgestellt wurde, haben gewissermaßen beide Institutionen eine Aktie.