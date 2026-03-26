Vom großen Bahnhof aus Anlass des Spatenstichs zum Neubau der Rettungswache Steinach zu sprechen, lohnte am Donnerstag doppelt. Einmal mit Blick auf die Ehrengäste. Zum Zweiten, was den nächsten Nachbarn anbelangt. So reihte sich auch die STB laut mit einem ihr typischen Grußwort ein, auf dass André Knapp ein Kunstpäuschen bei seiner Rede einlegen musste – bis der Zug mitsamt Geräuschkulisse endlich vorbeigerumpelt war.