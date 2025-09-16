Gesundheitswesen Apotheken sollen mehr Leistungen anbieten können

Kritik an vertagter Honorar-Anhebung

Der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis, kritisierte die Vertagung. Es gehe um eine Soforthilfe, die nachholen solle, was über zwei Jahrzehnte verpasst worden sei. Steigende Kosten könnten von vielen Apotheken kaum noch gestemmt werden. Konkret geht es darum, einen Fix-Bestandteil der Vergütung von derzeit 8,35 Euro pro Packung einmalig auf 9,50 Euro anzuheben. Laut Warken macht dies rund 900 Millionen Euro aus. Einen näheren Termin, wann die Anhebung kommen könnte, nannte sie nicht.