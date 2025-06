Gesundheitsvorsorge: Ministerrunde: Thüringen will Geld für Gesundheitsdienste

Das geht aus einem Leitantrag des Thüringer Gesundheitsministeriums für die am Mittwoch in Weimar beginnende Gesundheitsministerkonferenz hervor. Hintergrund ist der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst aus der Corona-Zeit: Im September 2020 hatten Bund und Länder das vier Milliarden Euro umfassende Förderpaket beschlossen, in der Folge wurden bis zu 5.000 neue Stellen geschaffen und die Digitalisierung in den Gesundheitsämtern vorangetrieben.