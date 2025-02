Gesundheitsversorgung: Zahl der ausländischen Ärzte in Thüringen auf Höchstwert

Mehr Klinikärzte - zugleich mehr Teilzeitarbeit

Zum Stichtag 31. Dezember 2024 waren insgesamt 9.929 Ärzte in Thüringen berufstätig, auch das ist ein Anstieg (2023: 9.752). Er kommt vor allem durch mehr Ärzte in den Krankenhäusern zustande – wobei zugleich der Trend zu mehr Teilzeitarbeit anhalte, wie es hieß. 5.613 Mediziner arbeiteten in Krankenhäusern, 3.760 in der ambulanten Versorgung, also Arztpraxen und medizinischen Versorgungszentren. Der öffentliche Gesundheitsdienst beschäftigte 250 Ärzte.