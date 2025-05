Gesundheitsversorgung: Weiter Ansturm auf Notaufnahmen und Bereitschaftsdienst

Klinikschließungen belasten Notaufnahme Saalfeld

In der Saalfelder Notaufnahme hat sich die Lage dem Sprecher zufolge außerdem massiv verschärft, seit die Krankenhäuser in Schleiz und Neuhaus am Rennweg im vergangenen Jahr geschlossen wurden. Seitdem hätten sich die Fälle in der Notaufnahme verdoppelt. "Vorher waren bis zu 80 Fälle am Tag, jetzt sind es 150", sagte Breidt. "Das ist nicht mehr stemmbar."