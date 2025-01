Gesundheitsversorgung: Wagenknecht: Zahl der unbesetzten Hausarztstellen steigt

Regionale Unterschiede bei fehlenden Hausärzten

In Thüringen steht auch bei Hausärzten wie in vielen anderen Bereichen ein Generationswechsel an. Mediziner, die in den Ruhestand gehen, finden für ihre Praxen nicht immer Nachfolger, die sich selbstständig machen wollen. Eine Reihe von Medizinern ist in medizinischen Versorgungszentren angestellt.