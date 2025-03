In Thüringen hatte es im vergangenen Jahr in der Folge von Insolvenzen Schließungen von Klinikstandorten in Schleiz und Neuhaus am Rennweg gegeben. Auch andere Häuser kämpfen wegen gestiegener Personal-, Energie- und Sachkosten bei gleichzeitigen Umsatzausfällen wegen sinkender Patientenzahlen mit wirtschaftlichen Problemen. Voigt zufolge haben fünf Häuser Bedarf an einer Zwischenfinanzierung angemeldet.