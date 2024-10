Gesundheitsversorgung: Schließung für Krankenhaus in Neuhaus beantragt

Ambulante Versorgung als Rettungsansatz?

Die einstigen Regiomed-Kliniken in Neuhaus und Sonneberg werden zum 1. November vom Landkreis Sonneberg übernommen. Im Fall der unwirtschaftlichen Klinik in Neuhaus mit 60 Betten sieht sich der Landkreis offensichtlich nicht in der Lage, das strukturelle Defizit zu tragen. Das Land präferiert laut der Ministeriumssprecherin die Umwandlung des Standorts in Neuhaus zu einem "sektorenübergreifenden Versorger" - also einer Art Poliklinik mit teilweisen stationärem Angebot. Die gesetzlichen Voraussetzungen dafür würden mit der Klinikreform des Bundes erst geschaffen.