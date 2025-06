Gesundheitsversorgung Schenk: Besetzung aller freien Hausarztsitze "unrealistisch"

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Gesundheitsministerin Katharina Schenk bezweifelt, dass alle derzeit freien Hausarztsitze im Freistaat in Zukunft wieder besetzt werden können. "Das halte ich für unrealistisch", sagte die SPD-Politikerin in einer Gesprächsrunde der Krankenkasse Barmer. Trotz aller Bemühungen, Ärztenachwuchs zu gewinnen, "werden wir die bestehenden Lücken nicht schließen können". Dagegen spreche die Demografie. Eine Reihe der in Thüringen tätigen Hausärzte steht vor dem Ruhestand. Jungmediziner rücken nicht in ausreichendem Maß nach, häufig scheuen sie das Risiko einer Niederlassung.