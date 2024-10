Neben den drei Kliniken in Coburg, Lichtenfels und Neustadt in Oberfranken übernimmt Sana den Angaben zufolge mehrere Medizinische Versorgungszentren (MVZ), die Medical School sowie die Zentralverwaltung mit insgesamt 3.200 Mitarbeitenden. Beschäftigte in der Speisenversorgung und Reinigung wechseln demnach in entsprechende Sana-Töchter.