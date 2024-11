Rund 600 Bürger verfolgten an Montagabend die Sondersitzung des Neuhäuser Stadtrates zur Zukunft des Krankenhauses in der Rennsteigstadt. Landrat Robert Sesselmann (AfD) verteidigte seine Entscheidungen zum Aus von Notaufnahme und bettenführenden Stationen – was ihm harsche Kritik und eine Kreiswechsel-Debatte eintrug.