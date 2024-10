Der Stadtrat der Rennsteigstadt fordert vom Sonneberger Kreistag dem Landrat Kontra zu geben bei der Entscheidung, die Notaufnahme in Neuhaus am Rennweg abzuwickeln. Für Samstagmorgen ist die nächste Demo für den Erhalt des Klinikstandortes in der Schönen Aussicht angemeldet.