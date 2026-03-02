Gesundheitsversorgung: Landarztquote an Uni Jena ab Herbst - Bewerbungsbeginn

Jena/Erfurt (dpa/th) - Im Medizin- und Zahnmedizinstudium an der Friedrich-Schiller-Universität Jena wird im kommenden Herbst eine Landarztquote eingeführt. Sechs Prozent der Studienplätze in den beiden Fächern werden für Bewerber reserviert, die sich vorab verpflichten, nach ihrem Studium mindestens zehn Jahre in Thüringer Regionen mit Ärztemangel zu arbeiten, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Ihnen werde damit ermöglicht, ein Studium auch ohne Erreichen des Numerus Clausus (NC) in den normalerweise zulassungsbeschränkten Fächern aufzunehmen. Reserviert werden 17 Humanmedizin- und vier Zahnmedizin-Studienplätze.