Gesundheitsversorgung: Landarztquote an Uni Jena ab Herbst - Bewerbungsbeginn

Online-Bewerbung über Karriereportal

Bewerbungen für die Vorabquoten-Studienplätze sind ab sofort bis zum 31. März möglich. Sie können online über das Thüringer Karriere- und Bewerbungsportal eingereicht werden. Das Auswahlverfahren soll bis Mitte Juli abgeschlossen sein, damit die ersten Studierenden über die Vorabquoten zum Wintersemester 2026/2027 beginnen können. In dem Auswahlverfahren, für das das Landesverwaltungsamt zuständig ist, sollen etwa die Ergebnisse eines fachlichen Eignungstests, bereits absolvierte Ausbildungen in einem Gesundheitsberuf oder Freiwilligendienste sowie die Ergebnisse von Auswahlgesprächen berücksichtigt werden.