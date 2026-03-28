Gesundheitsversorgung: Kürzung bei Psychotherapeuten – Sorge um Patientenversorgung

München (dpa/lby) - Die bundesweiten Honorarkürzungen für Psychotherapeutinnen und Therapeuten drohen die ohnehin schon angespannte Versorgungslage in Bayern weiter zu verschärfen. "Ich sehe die Entscheidung kritisch, denn es ist zu befürchten, dass sich diese Kürzung negativ auf die Patientenversorgung auswirken könnte", sagte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. Der bayerische Jugendring (BJR) warnte insbesondere für Kinder und Jugendliche vor fatalen Folgen.