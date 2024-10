Neuhaus/Rennweg (dpa/th) - Das Krankenhaus in Neuhaus am Rennweg (Kreis Sonneberg) wird noch vor Jahresende geschlossen. Der Landkreis Sonneberg als künftiger alleiniger Gesellschafter will den Standort in Neuhaus als vollständig ambulanten Versorger aufstellen, wie das Landratsamt mitteilte. Die akutstationäre Versorgung werde auf das Klinikum in Sonneberg konzentriert. So könnten die personellen und infrastrukturellen Kapazitäten bestmöglich im Sinne der Patienten genutzt werden, hieß es.