Gesundheitsversorgung: Kosten der Kliniken in Bayern deutlich gestiegen

Fürth (dpa/lby) - Die Kosten der Krankenhäuser in Bayern sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Sie betrugen nach Angaben des Landesamtes für Statistik in Fürth 22,01 Milliarden Euro - und damit 6,4 Prozent mehr als noch 2022. Größter Posten waren die Ausgaben für das Personal mit 13,52 Milliarden Euro, auf Sachkosten entfielen 8,22 Milliarden Euro. In den Gesamtkosten sind laut der Behörde auch Ausgaben für nicht stationäre Leistungen, wie etwa Ambulanzen sowie wissenschaftliche Forschung und Lehre enthalten.