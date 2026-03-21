Gesundheitsversorgung: Kommunen kämpfen mit Medizin-Stipendien gegen Ärztemangel an

Rund 100 Hausarztsitze in Thüringen vakant

Die längsten Erfahrungen mit einem kommunalen Medizinstipendium hat Schmalkalden-Meiningen. Dort gibt es das Programm seit 2022, inzwischen werden acht Studierende aus der Region gefördert. Alle Kommunen mit eigenen Stipendienprogrammen gehören schon jetzt zu den Engpass-Regionen bei Hausärzten in Thüringen. So sind allein im Altenburger Land derzeit acht Hausarztsitze unbesetzt, in Gera sieben und im angrenzenden Landkreis Greiz acht. Im Kreis Gotha und im Kyffhäuserkreis könnten jeweils sechs Hausarztsitze vergeben werden. Thüringenweit werden 100 Hausärzte gesucht.