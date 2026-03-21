Gesundheitsversorgung: Kommunen kämpfen mit Medizin-Stipendien gegen Ärztemangel an

Weimar (dpa/th) - Ärztemangel macht Kommunen erfinderisch: Mit Förderstipendien während des Studiums werben inzwischen sieben Thüringer Kommunen um Arztnachwuchs für ihre Region. Solche Stipendienprogramme wurden in den Landkreisen Sonneberg, Schmalkalden-Meiningen, Gotha, Altenburger Land, Greiz und Kyffhäuser sowie in der kreisfreien Stadt Gera aufgelegt, wie aus einer Übersicht der Kassenärztlichen Vereinigung hervorgeht. Es geht vor allem um angehende Haus- und Fachärzte, in manchen Regionen auch um Zahnärzte.