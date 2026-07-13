Gesundheitsversorgung: Kommunen fordern Nothilfeprogramm für Bayerns Krankenhäuser

München (dpa/lby) - Nach dem Beschluss des Sparpakets für die gesetzlichen Krankenkassen fordert der bayerische Städtetag ein Nothilfeprogramm für Bayerns Krankenhäuser. "Da das Gesetz auf Bundesebene bereits verabschiedet ist, bleibt den Städten und Gemeinden jetzt nur noch der Weg, beim Freistaat Bayern eine ausreichende Kompensation einzufordern", sagte der Vorsitzende des bayerischen Städtetags, Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU). Ein Nothilfeprogramm für Bayerns Krankenhäuser muss nun zügig auf den Weg gebracht werden, um die Folgen des Gesetzes aufzufangen und unkoordinierte Krankenhausschließungen zu verhindern.