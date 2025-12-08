Gesundheitsversorgung: Hausarzt kritisiert politisches Totalversagen

Kassenärztliche Vereinigung sieht guten Stand

In einem einstündigen Vortrag präsentierte Annette Rommel Bedarfsplanung und Statistiken und zeigte auf, was die KV unternehme. Im Bereich Suhl, zu dem auch Zella-Mehlis zählt, gibt es laut Statistik 28 Hausärzte, was nach Berechnungen der KV einer Versorgung mit 111 Prozent entspricht. Demnach gibt es keinen freien Arztsitz, der zu vergeben wäre, selbst wenn sich ein junger Allgemeinmediziner ansiedeln wollte. Auch bei den Fachärzten sind die Zahlen ähnlich optimistisch. Bei Chirurgen und Orthopäden, HNO-Ärzten, Psychotherapeuten und Urologen gibt es keine freien Sitze. Bei Hautärzten ist eine halbe Stelle frei, und selbst bei den Augenärzten sind es nur 1,5 Stellen. Lediglich die Nervenärzte stechen mit 2,5 Sitzen hervor. Mit Blick auf die Altersstruktur bekennt Annette Rommel: „Es ist nicht so, dass wir unter 40 gar keine Ärzte haben, aber es sind zu wenig, die nachkommen“.