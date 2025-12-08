Gesundheitsversorgung: Hausarzt kritisiert politisches Totalversagen

Immer wieder kommen Zella-Mehliser auf Bürgermeister Torsten Widder zu, weil sie auf der Suche nach einem Hausarzt scheitern. „Auch jüngere Generationen, die nach Zella-Mehlis zugezogen oder nicht oft krank sind, aber einen Arzt brauchen, stehen oft vor verschlossenen Türen oder können aus Kapazitätsgründen leider nicht aufgenommen werden“, schildert er die Situation. Auch deswegen steht er in engem Kontakt mit den Ärzten vor Ort und weiß um deren Situation. „Wir wollen den Prozess begleiten und versuchen, mit guten Rahmenbedingungen, diesem Trend entgegenzuwirken“, sagt das Stadtoberhaupt bei einer Informationsveranstaltung. Dazu hatten der Seniorenbeirat und die Stadt Zella-Mehlis eingeladen, um mit Dr. Annette Rommel, Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KV), ins Gespräch zu kommen.