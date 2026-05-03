Gesundheitsversorgung: Fast 50.000 Arzttermine über KV-Servicestelle vermittelt

Weimar (dpa/th) - Die Zahl der Arzttermine, die über die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung an gesetzlich Krankenversicherte in Thüringen vermittelt werden, ist 2025 auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Fast 50.000 Termine wurden von Patienten gebucht, etwa 6.000 mehr als 2024, wie die Kassenärztliche Vereinigung auf Anfrage mitteilte. Die Terminservicestellen, die unter der zentralen Telefonnummer 116 117 erreichbar sind, gibt es bundesweit seit 2016. Sie waren eingeführt worden, um die schon damals oft wochen-, teils monatelangen Wartezeiten auf Facharzttermine für Kassenpatienten zu verkürzen.