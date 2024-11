Erster Kabinettsbeschluss 2020 - andere Bundesländer sind weiter als Bayern

Im Februar 2020 hatte das bayerische Kabinett erstmals die Einführung einer Telenotarztstruktur in Bayern beschlossen. Damals hieß es noch, dass schon ab Mitte 2022 Telenotärzte in ganz Bayern die Behandlung von Notfallpatienten verbessern sollten. In anderen Bundesländern wird das Konzept bereits erprobt - etwa in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hessen und Sachsen-Anhalt.