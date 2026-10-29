70 Prozent gaben dabei an, gearbeitet zu haben, obwohl es aus ihrer Sicht besser gewesen wäre, sich auszukurieren. Als Dauer nannten 21 Prozent drei bis vier Tage, 20 Prozent gaben eine Spanne von fünf bis zehn Tagen an. Sechs Prozent arbeiteten nach eigenen Angaben sogar über 20 Tage trotz belastender Symptome. Nicht unterschieden wurde in der Befragung, welche Symptome die Menschen an sich festgestellt hatten.