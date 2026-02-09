Die einen wollen den Sozialstaat beschneiden. Zahnarztkosten sollen nicht länger Kassenleistung sein, hat die CDU vorgeschlagen. Die anderen wollen mehr Geld ins System holen und nicht länger nur Arbeitseinkommen für die Kassenbeiträge heranziehen. Beide Vorschläge klingen – je nach Standpunkt – gut. All die Probleme des Sozialstaats lösen, indem wieder mehr Geld in der Kasse ist. Allerdings könnten sich beide Vorschläge als Milchmädchenrechnung erweisen. Krankenkassen sagen: Geld ist nicht das Problem.