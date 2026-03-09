Mehr als 40 Prozent der Thüringer haben Schwierigkeiten, sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der Landesvertretung Thüringen der Techniker-Krankenkasse. Wie TK-Landeschef Guido Dressel am Montag in Erfurt berichtete, würden vor allem Erwerbstätige und Frauen angeben, dass sie aus ihrer Sicht viel zu lange auf einen Termin beim Facharzt warten müssten.