Mehr als 40 Prozent der Thüringer haben Schwierigkeiten, sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der Landesvertretung Thüringen der Techniker-Krankenkasse. Wie TK-Landeschef Guido Dressel am Montag in Erfurt berichtete, würden vor allem Erwerbstätige und Frauen angeben, dass sie aus ihrer Sicht viel zu lange auf einen Termin beim Facharzt warten müssten.
Gesundheitssystem Mehrheit wünscht sich Lotsen im Ärzte-Dschungel
Jolf Schneider 09.03.2026 - 16:06 Uhr