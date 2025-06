Man könnte meinen, dass Birgit Dziuk Thüringen nach fast neun Jahren an der Spitze der Barmer Landesvertretung mit einer gewissen Resignation verlässt. Viele Themen hat sie in ihrer Zeit an der Spitze der gesetzlichen Krankenkasse in Thüringen angestoßen. Sie wollte die Sektorengrenzen einreißen, also die strikte Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung.